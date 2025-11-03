Comenzaron las suspensiones de choferes de colectivos Desde AETAT indicaron también que habrá una reducción del servicio.

Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, confirmó que comenzaron a implementarse las primeras suspensiones rotativas de choferes en las empresas urbanas de colectivos.

Indicó que son alrededor de 150 las suspensiones, pero también agregó que habrá una reducción en el servicio durante los próximos días. Esto se da en el marco de la crisis que vive el transporte público de la Capital tucumana.

Los empresarios argumentaron que el conflicto se produce por la caída de la venta de boletos en el último año y las dificultades para acceder al financiamiento. Además, solicitan que las autoridades intervengan en el proyecto.

