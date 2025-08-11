Comenzó el juicio contra “Gury”, el segundo acusado por el crimen del “Tano” Mariani Gustavo Federico Jiménez, estuvo prófugo tras el asesinato del cantante ocurrido en noviembre del 2022. El coimputado, Juan Manuel Núñez, ya fue condenado a 20 años.

Este lunes 11 de agosto, se llevó a cabo la primera audiencia en el marco de la causa por el crimen de Pablo José “Tano” Mariani (32), con respecto al segundo imputado, Gustavo Federico Jiménez (31), alias “Gury”. Cabe recordar que el otro acusado, Juan Manuel “Hámster” Núñez, en junio del año pasado fue condenado a 20 años de cárcel.

El causa se encuentra en la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios I, dirigida por Pedro Gallo. Su auxiliar de fiscal, Lucas Manuel Maggio, junto a Paula Ponce, del equipo de la Fiscalía. El investigador precisó que el delito endilgado es el de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor, con una pretensión punitiva del Ministerio Fiscal de 20 años de prisión.

Durante la jornada inicial, se llevaron a cabo los alegatos de apertura de las partes. “Se trató de un hecho que tuvo la intervención de dos personas, uno de los cuales ya fue condenado, mientras que el otro se mantuvo prófugo, siendo capturado en Mar del Plata. Hay testigos que identifican al acusado, lo que se ve reforzado con filmaciones”, dijo Maggio en sus alegatos.

MIRA TAMBIÉN El gobernador Jaldo encabezó el acto de reinicio en las obras del Procrear II

Cabe recordar que “Gury” está cumpliendo prisión preventiva desde el 12 de octubre de 2024, luego de permanecer prófugo de la Justicia a lo largo de más de un año y medio. El tribunal está integrado por los magistrados Augusto Paz Almonacid, José Norniella Parache y Guillermo Taylor.

La imputación

El 27 de noviembre de 2022, en el domicilio ubicado en calle Manuela Pedraza al 400 de la capital, Mariani se encontraba en una reunión junto a Sergio Daniel García Navarro y otras personas. A la 01:00 horas aproximadamente, mientras García Navarro estaba solo en la vereda, arribaron al lugar dos motos con dos sujetos en cada una, descendiendo dos de ellos. A punta de pistola, despojaron a García Navarro de su teléfono celular y una cadena de oro, dándose a la fuga a gran velocidad.

MIRA TAMBIÉN Lograron desarticular un kiosco de venta de estupefacientes ubicado en un domicilio familiar

Momentos después, siendo las 01:25 horas, García Navarro y Mariani, quienes habían salido en busca de las dos motocicletas, movilizándose en un auto Volkswagen Vento (propiedad del primero de ellos), observaron a dos motovehículos por calle Larrea. A continuación, Núñez y Jiménez los interceptaron en calles Larrea y Las Heras. En esas circunstancias, Núñez (que iba sentado en la parte trasera) extrajo un arma de fuego y efectuó múltiples disparos hacia el automóvil, impactando uno de ellos en el pabellón auricular derecho de Mariani, quien falleció en el acto. Finalmente, los acusados se dieron a la fuga en la moto y con el arma utilizada.