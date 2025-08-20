Alrededor de las 18, vecinos de barrios aledaños se comunicaron con el Ministerio Público Fiscal denunciando la presencia de llamas y gran cantidad de humo, por lo que se activaron todos los protocolos de rigor.

De inmediato, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que conduce Diego Hevia, dispuso la intervención de los peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) destinados a atender esta contingencia.

Una vez en el lugar del hecho, los mismos procedieron a realizar las medidas necesarias para establecer las circunstancias y los responsables de estos delitos contra el medio ambiente y la seguridad vial.

De acuerdo a las primeras estimaciones, serían aproximadamente dos hectáreas de plantación de caña de azúcar en pie, rastrojos de caña y pastizales los que habrían sido quemados.

Por otro lado, se informó que diferentes cuerpos de bomberos y la policía trabajan en el lugar para sofocar el fuego, que causó temor en los habitantes del lugar. Según los vecinos, la quema de vegetación es una constante en la zona todos los años. En este sentido, actuando bajo los lineamientos establecidos por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, el MPF sostiene firme su política contra estas acciones.

En ese marco, se insta a los dueños de tierras y/o arrendatarios, a tomar los recaudos necesarios para impedir este tipo de conductas, adquiriendo conciencia de los peligros que representan para la sociedad y de las sanciones de las que pueden ser pasibles.

Teléfono de denuncia

Se recuerda a toda la comunidad que existe una línea telefónica (381 319 5131) en la que se puede denunciar las quemas, de forma anónima si así lo requiere.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio Fiscal se reitera la vigencia de resoluciones que endurecen las penas contra los responsables de estos ilícitos.