Comenzó la vigilia en la Casa Histórica con la llegada del gabinete nacional y gobernadores Funcionarios del Gobierno nacional y gobernadores comenzaron a arribar a la Casa Histórica de la Independencia, donde son recibidos por el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.

Los integrantes del gabinete nacional comenzaron a arribar este martes por la noche a la Casa Histórica de la Independencia, en San Miguel de Tucumán, para participar de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, a la espera de la medianoche, cuando se entonará el Himno Nacional Argentino en el acto central.

Entre los primeros funcionarios en llegar se encuentran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes participan de la ceremonia previa a la llegada del presidente Javier Milei.

El mandatario nacional arribará más tarde a la provincia para encabezar el acto oficial por el 9 de Julio. A las 00 está previsto que brinde un discurso desde la Casa Histórica, el cual será transmitido por cadena nacional.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, oficia de anfitrión del encuentro, que reunirá además a otros 12 gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero).