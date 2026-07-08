El discurso de Milei en Tucumán se emitirá por cadena nacional La transmisión oficial comenzará a las 23:58 del 8 de julio y se extenderá hasta la 1:15 del jueves 9, durante el mensaje del Presidente desde Tucumán.

La entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y el discurso que el presidente Javier Milei brindará durante el acto celebración del Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán se transmitirán por cadena nacional.

El Gobierno, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), le hizo llegar mediante una carta a todas las transmisoras abiertas de servicios de comunicación audiovisual y señales nacionales de noticias periodísticas la obligación de integrar la cadena nacional desde “el día 8 de julio desde las 23.58 hs. hasta la 01.15 hs. del día jueves 9 de julio de 2026”.

En la misiva dirigida a los medios audiovisuales se recuerda que la difusión del acto es obligatoria en los términos del artículo 75 de la Ley N° 26.522.

Las estaciones cabeceras serán Canal 7 de Buenos Aires (TV Pública) y Radio Nacional Buenos Aires.

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El 2026 fue declarado por la gestión de Milei como el “Año de la Grandeza Argentina”.

En Tucumán, el presidente estará acompañado por el gabinete completo, cerca de 14 gobernadores y una amplia delegación de legisladores nacionales.

También se espera la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque se mantendrá a distancia del presidente a raíz del profundo distanciamiento político.