Comercios, colectivos y seguridad: cómo funcionarán los servicios durante el partido de Argentina La actividad en Tucumán tendrá modificaciones este miércoles por el encuentro de la Albiceleste. Habrá cambios en los horarios comerciales, el transporte público y un operativo especial de seguridad.

Con motivo del partido de la Selección argentina, la Cámara que nuclea a los comerciantes informó que algunos negocios de Tucumán modificarán sus horarios de atención durante la jornada. Según detallaron, varios locales abrirán sus puertas de 9 a 15, mientras que otros funcionarán en dos turnos: de 9 a 13 y de 18.30 a 21.30.

En cuanto al transporte público de pasajeros, desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) confirmaron que el servicio funcionará de manera habitual hasta las 16. Luego de ese horario, se aplicará un esquema de emergencia para garantizar la circulación durante el desarrollo del encuentro.

Además, la Policía de Tucumán desplegará un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones de Plaza Independencia, uno de los puntos donde suelen concentrarse los hinchas para seguir los partidos de la Selección. El dispositivo incluirá presencia preventiva y controles para acompañar la celebración de los simpatizantes.