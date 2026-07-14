España derrotó a Francia y es finalista del Mundial La Roja se impuso 2-0 con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro y ahora espera por Argentina o Inglaterra.

España neutralizó en su totalidad a una Francia de paso arrollador: le ganó 2-0 en el Estadio Dallas y sacó su boleto a la final del próximo domingo en busca de quedarse con el segundo Mundial de su historia ante el ganador de la otra llave protagonizada entre Argentina e Inglaterra.

En un duelo parejo, los errores se cotizaron alto. Y eso quedó a las claras por la jugada que cambió el rumbo del primer tiempo. A los 21 minutos, Lucas Digne intentó controlar una pelota en el área, se le fue alta y, cuando se dio la media vuelta para intentar despejarla, lo golpeó a Lamine Yamal en un claro y evidente penal. Mikel Oyarzabal se hizo cargo de una bola pesada para mandarla a guardar y sellar el 1-0 en los Estados Unidos.

Antes y después de esa ejecución, Les Bleus no jugaron cómodos y se mostraron muy dependientes de lo que pueda hacer Bradley Barcola sobre el costado izquierdo. Sin Olise y Dembélé en buen nivel, la responsabilidad también recayó en Kylian Mbappé, quien se encontró en fuera de juego en repetidas ocasiones. Es una definición en sí misma que los Galos se hayan ido al vestuario sin remates bajo los palos de Unai Simón y con una preocupación inesperada por la lesión de William Saliba después de la pausa de hidratación y el ingreso obligado de Maxence Lacroix.

Con esa sensible baja en defensa, el equipo de Luis de la Fuente aprovechó para presionar en una salida rival, recuperó la pelota y juntó una serie de pases en una lujosa jugada que casi termina Fabián Ruiz en la red, pero la redonda se fue por un costado.

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De regreso a la cancha para el segundo tiempo, el ganador profundizó su superioridad ante un contrincante que decidió el ingreso de Désiré Doué por Barcola como único antídoto para encontrar una mejora. Luego de ese movimiento de piezas, a los 57’, los dirigidos por Didier Deschamps recibieron la segunda estocada por un grave desacople defensivo: el lateral español Pedro Porro se desprendió de la banda, nadie lo siguió y se asoció con Dani Olmo, quien le entregó la devolución para dejarlo mano a mano. La definición contra Maignan para anotar el 2-0 empezó a encaminar la clasificación.

Instantes después, Lamine Yamal marcó un golazo anulado por un correcto fuera de juego, y esa acción despertó a los franceses de la mano de su goleador Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid forzó un despeje de Unai Simón y fabricó un remate con destino de gol que salió rebotado en un adversario con dirección al córner. Tras la pausa de hidratación, La Roja empezó a tomar un mayor control del juego y aseguró el pase a su segunda final mundialista de la historia.

Deschamps ya había adelantado que, al término de la Copa del Mundo, se alejaría del cargo después de 14 años. Culminará su ciclo en la selección de Francia con dos títulos (Mundial 2018 y Nations League 2020/21) y perdió la definición de Qatar 2022 ante Argentina. Su último partido será este sábado desde las 18 (hora argentina) en Miami ante el perdedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra para definir el tercer puesto.

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España irá por la gloria este domingo desde las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey ante el ganador del cruce entre argentinos e ingleses, que jugarán este miércoles a la misma hora en Atlanta.