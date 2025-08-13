Comercios del rubro infantil abrirán el sábado en horario corrido El sábado 16, los locales del rubro infantil atenderán de 9 a 21 horas, sin interrupciones. Ofrecerán descuentos, 2x1 y beneficios con entidades financieras para atraer a las familias.

En la previa a la celebración, la Cámara de Comercio anunció que los negocios del rubro infantil abrirán este sábado en horario corrido, de 9 a 21. La medida busca generar un mayor flujo de clientes y potenciar las ventas en uno de los momentos más esperados del año para el sector.

Hasta ahora, el movimiento ha sido irregular, por lo que las expectativas están puestas en los dos últimos días antes de los festejos, cuando históricamente se concentran las compras más importantes.

Para incentivar el consumo, los comercios han preparado una amplia variedad de promociones y productos a distintos precios, incluyendo descuentos especiales, 2×1 y beneficios con entidades financieras. La oferta no se limita a juguetes: también abarca indumentaria, calzado, artículos de librería y otros rubros vinculados a la fecha.

“El comercio hace un esfuerzo enorme todos los años para que esta sea una celebración concreta. Tenemos una o dos veces al año este nivel de compras fuertes, por eso necesitamos activarla”, remarcaron desde la Cámara.