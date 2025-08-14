El Ministerio Fiscal pidió una condena de 20 años de prisión contra “Gury” Jiménez Gustavo Federico "Gury" Jiménez estuvo prófugo después del asesinato ocurrido en noviembre del 2022. El coimputado, Juan Manuel Núñez, ya fue condenado a 20 años.

Este jueves 14 de agosto, se llevaron a cabo los alegatos finales en el marco de la causa por el crimen de Pablo José “Tano” Mariani (32), con respecto al segundo imputado, Gustavo Federico Jiménez (31), alias “Gury”. Cabe recordar que el otro acusado, Juan Manuel “Hámster” Núñez, en junio del año pasado fue condenado a 20 años de cárcel.

El caso se encuentra en la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios I, dirigida por Pedro Gallo, quien es representado por el auxiliar de fiscal, Lucas Manuel Maggio, junto a Paula Ponce, del equipo de la Fiscalía. En sus últimas conclusiones, el investigador precisó que el delito endilgado a Jiménez es el de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor, con una pretensión punitiva del Ministerio Fiscal de 20 años de prisión.

“Ni el hecho ni la participación del imputado fueron objeto de controversia. Todos los testigos presenciales han sido coincidentes entre sí, con la prueba técnica obtenida y con las filmaciones que registraron la secuencia. El aporte de Jiménez en el hecho fue esencial, al garantizar a Núñez la posición de disparo y la huida”, indicó Maggio en sus alegatos de cierre.

MIRA TAMBIÉN Cuatro hombres quedaron detenidos por quema de cañaverales

Durante el debate declararon testigos expertos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF respecto a los diferentes informes que confeccionaron a partir de su intervención. “Gury” está cumpliendo prisión preventiva desde el 12 de octubre de 2024, luego de permanecer prófugo de la Justicia por más de un año y medio.

El tribunal integrado por los magistrados Augusto Paz Almonacid, José Norniella Parache y Guillermo Taylor dispuso un receso hasta el próximo martes para las últimas palabras de la familia de la víctima y del imputado, pasando a continuación a deliberar.

La imputación

MIRA TAMBIÉN Dictaron cinco años de prisión para un sujeto que robó violentamente una farmacia

El 27 de noviembre de 2022, en el domicilio ubicado en calle Manuela Pedraza al 400 de la capital, Mariani se encontraba en una reunión junto a Sergio Daniel García Navarro y otras personas. A la 01:00 horas aproximadamente, mientras García Navarro estaba solo en la vereda, arribaron al lugar dos motos con dos sujetos en cada una, descendiendo dos de ellos. A punta de pistola, despojaron a García Navarro de su teléfono celular y una cadena de oro, dándose a la fuga a gran velocidad.

Momentos después, siendo las 01:25 horas, García Navarro y Mariani, quienes habían salido en busca de las dos motocicletas, movilizándose en un auto Volkswagen Vento (propiedad del primero de ellos), observaron a dos motocicletas por calle Larrea. A continuación, Núñez y Jiménez los interceptaron en calles Larrea y Las Heras. En esas circunstancias, Núñez (que iba sentado en la parte trasera) extrajo un arma de fuego y efectuó múltiples disparos hacia el automóvil, impactando uno de ellos en el pabellón auricular derecho de Mariani, quien falleció en el acto. Finalmente, los acusados se dieron a la fuga en la moto y con el arma utilizada.