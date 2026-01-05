Comienzo de semana agradable en Tucumán: lunes con cielo parcialmente nublado y una máxima de 30°C El primer lunes hábil de 2026 se presenta con buenas condiciones meteorológicas. Tras un fin de semana inestable, el SMN anticipa una jornada sin lluvias, con descenso de la humedad y vientos moderados del sector norte que acompañarán el ascenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para este lunes 5 de enero de 2026 en San Miguel de Tucumán, anticipando un inicio de semana con clima estable y temperaturas veraniegas pero moderadas.

La jornada comienza con el cielo parcialmente nublado y una temperatura matutina que rondará los 23 grados. A diferencia de los días previos, las condiciones mejoran notablemente: no se esperan lluvias, la humedad desciende al 64 por ciento y la visibilidad es buena. Sin embargo, se hará sentir la presencia del viento del sector norte, que soplará a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará el registro máximo del día, ubicándose en los 30 grados. El cielo se mantendrá con intervalos nubosos y los vientos rotarán levemente hacia el sector noreste, manteniendo la intensidad de entre 13 y 22 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica.

Para la noche, se espera un cierre de jornada cálido y agradable. La temperatura descenderá levemente hasta los 28 grados. La intensidad del viento disminuirá, soplando desde el norte a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. El organismo oficial descarta la probabilidad de precipitaciones para el final del día.