Domingo gris en Tucumán: pronostican lluvias y tormentas aisladas para toda la jornada El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día inestable con una máxima de 26°C. Se esperan chaparrones por la mañana y tormentas por la tarde, acompañadas de alta humedad y vientos que aumentarán su intensidad hacia la noche.

El primer domingo de 2026 se presenta con condiciones climáticas adversas para San Miguel de Tucumán. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del 4 de enero estará marcada por la inestabilidad y las precipitaciones intermitentes.

Durante la mañana, el cielo estará cubierto y se registrarán chaparrones, con una temperatura que rondará los 23 grados. La humedad se ubicará en el 78 por ciento, lo que, sumado a las lluvias, reducirá la visibilidad a “regular”. En este tramo del día, los vientos soplarán desde el sector este a una velocidad moderada de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40 por ciento.

Para después del mediodía, el pronóstico no prevé mejoras significativas. Se espera el desarrollo de tormentas aisladas, mientras que el termómetro alcanzará su marca máxima de apenas 26 grados, un registro bajo para la época estival. El viento rotará hacia el sector sudoeste, manteniéndose entre los 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 24 grados, pero la inestabilidad persistirá con probabilidades de lluvia de entre el 10 y el 40 por ciento. Un dato a tener en cuenta para el cierre del día es el incremento en la intensidad del viento, que rotará al noreste y soplará con ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.