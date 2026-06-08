La ciudad de San Miguel de Tucumán arranca una nueva semana hábil con condiciones climáticas de marcado corte otoñal. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 8 de junio, los tucumanos vivirán una jornada caracterizada por las temperaturas frescas y un cielo predominantemente encapotado.
Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro se ubica en los 13 grados. El ambiente se presenta húmedo, con un registro que alcanza el 85 por ciento. En este tramo inicial del día, el viento sopla de manera casi imperceptible desde el sudoeste, a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvias se mantiene baja, rondando apenas el 10 por ciento.
Cómo seguirá el tiempo hacia la tarde y la noche
El parte del organismo nacional prevé que las características generales del clima no presentarán grandes variaciones de cara a la segunda mitad del día:
- A la tarde: Pasado el mediodía, el cielo continuará cubierto. Se registrará un muy leve ascenso térmico, alcanzando una temperatura máxima proyectada de apenas 16 grados. Por su parte, los vientos rotarán hacia el sector noroeste e incrementarán su intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.
- A la noche: Para el cierre de este lunes, el termómetro volverá a descender hasta acomodarse nuevamente en los 13 grados. Los vientos regresarán al sector sudoeste, disminuyendo su marcha a ráfagas muy leves (entre 0 y 2 kilómetros por hora). La probabilidad de precipitaciones se sostendrá en el orden del 10 por ciento, dando paso a una noche tranquila y fresca en la capital provincial.