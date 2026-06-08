Comienzo de semana fresco en Tucumán: anticipan una jornada gris y húmeda El Servicio Meteorológico Nacional prevé un lunes con temperaturas que no superarán los 16 grados. Se espera cielo cubierto a lo largo de todo el día y bajas probabilidades de precipitaciones.

La ciudad de San Miguel de Tucumán arranca una nueva semana hábil con condiciones climáticas de marcado corte otoñal. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 8 de junio, los tucumanos vivirán una jornada caracterizada por las temperaturas frescas y un cielo predominantemente encapotado.

Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro se ubica en los 13 grados. El ambiente se presenta húmedo, con un registro que alcanza el 85 por ciento. En este tramo inicial del día, el viento sopla de manera casi imperceptible desde el sudoeste, a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvias se mantiene baja, rondando apenas el 10 por ciento.

Cómo seguirá el tiempo hacia la tarde y la noche

El parte del organismo nacional prevé que las características generales del clima no presentarán grandes variaciones de cara a la segunda mitad del día: