Ofrecen una recompensa de $30 millones por información sobre“Riki” Puenzo Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose a los teléfonos 3815990922 o 911. Se garantiza absoluta reserva.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, comunicó que se entregará una recompensa de $30 millones a quien aporte datos útiles y certeros que posibiliten la captura del ciudadano Ricardo Horacio Puenzo, alias: “Riki”, que se encuentra prófugo de la justicia. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose a los teléfonos 3815990922 o 911. Se garantiza absoluta reserva.

La convocatoria está basada conforme lo ordenado mediante Decreto N° 849/7 (MS) del 27/04/2026 – B.O. 28/04/2026, en referencia a la causa: “PUENZO RICARDO HORACIO S/HOMICIDIO AGRAVADO POR ODIO RACIAL, RELIGIOSO, ETC – ART. 80 PAR. 1° INC. 4° – VICT: MERCADO DIEGO RAMON, BENITES ALEJANDRA ESTEFANIA”. LEGAJO S-312784/2020.

Fuente Comunicación Tucumán