Cómo circularán los colectivos durante el partido de Argentina Desde AETAT confirmaron que el servicio de transporte público será habitual hasta las 16:00. Mientras se juegue la semifinal de la Copa del Mundo ante Inglaterra, habrá un esquema de emergencia por la drástica caída de pasajeros.

El transporte público de pasajeros en Tucumán sufrirá modificaciones clave en su esquema de circulación este miércoles, coincidiendo con el histórico cruce de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) confirmaron que el servicio de colectivos se prestará de manera habitual durante toda la jornada previa, pero se reducirá significativamente la cantidad de unidades en las calles en la franja horaria del encuentro.

El vicepresidente de la entidad empresaria, Jorge Berreta, detalló que las empresas prestatarias del servicio coordinaron un cronograma de contingencia. La circulación de colectivos en Tucumán será normal como día hábil hasta las 16:00. Una vez que comience a rodar la pelota en Atlanta, las empresas implementarán un servicio de emergencia con frecuencias mucho más espaciadas de lo habitual, retomando la regularidad total tras el pitazo final del árbitro.

Una drástica caída del 50% en la demanda y ausentismo de choferes

Los empresarios transportistas justificaron esta medida amparándose en el comportamiento de la demanda registrado durante las fases previas de la Copa del Mundo. Según las estadísticas de AETAT, el interés por viajar en transporte público se reduce de manera extrema en cada presentación de la Scaloneta. “Los días que hubo partido a las dos de la tarde, la cantidad de pasajeros bajó un 50% en el día completo. Durante el partido la demanda era prácticamente nula”, reveló Berreta.

MIRA TAMBIÉN Encontraron sin vida a una mujer de 89 años en el interior de su vivienda

El dirigente remarcó que las empresas circulan en esos horarios por pura obligación legal al tratarse de un servicio público esencial, por lo que garantizarán un esquema básico para aquellos usuarios que necesiten movilizarse. Asimismo, el referente de AETAT reconoció que durante los días de partido se registra un importante nivel de ausentismo entre los choferes de las diferentes líneas, un factor que de igual manera se busca mitigar para evitar la paralización del servicio.

Alerta por desvíos tras el partido y la expectativa de una final

De cara al cierre de la jornada de este miércoles, las empresas de colectivos urbanas e interurbanas se mantendrán alertas ante eventuales cambios de recorridos de último momento. Si el seleccionado nacional obtiene la clasificación a la gran final del certamen, se espera una masiva movilización popular en plazas y avenidas céntricas de San Miguel de Tucumán y de los municipios del Gran Tucumán.

MIRA TAMBIÉN La Plaza Temática será el Punto Mundialista para ver el partido de la Selección Argentina

Desde AETAT advirtieron que los recorridos podrían modificarse y adaptarse según los cortes de tránsito y los operativos de seguridad que dispongan la Policía de Tucumán y las municipalidades locales. Para finalizar, Berreta analizó el impacto social de un hipotético triunfo nacional: “Si llegamos a la gran final del domingo, creo que ahí sí se va a paralizar por completo el país y el transporte público de pasajeros”.

Fuente Los Primeros