La Plaza Temática será el Punto Mundialista para ver el partido de la Selección Argentina La esquina de Congreso y San Lorenzo convocará nuevamente a los fanáticos de La Scaloneta en la semifinal del Mundial ante los ingreses este miércoles. La previa arrancará a las 14 h con trivias, juegos, una feria gastronómica y el puesto del Mega Eco Canje Mundial. A las 16 h se transmitirá el partido a través de pantalla gigante.

Este miércoles 15 de julio, la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán volverá a habilitar el Punto Mundialista en la Plaza Temática, ubicada en Congreso y San Lorenzo, para que vecinos y turistas puedan alentar en familia a la Albiceleste.

La previa comenzará a las 14 h y contará con juegos, trivias, premios y una miniferia gastronómica. También estará presente el puesto del Mega Eco Canje Mundial, donde se entregarán obsequios a cambio de residuos reciclables.

A las 16 h comenzará la transmisión en vivo del partido en pantalla gigante. Además, se dispondrán sillas para que los asistentes puedan disfrutar con mayor comodidad de un encuentro decisivo y con mucha historia, en el que la Scaloneta buscará la clasificación a la final del Mundial.

La cábala tucumana

MIRA TAMBIÉN El comunicado de veteranos de Malvinas de cara a la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Ana Lía Carbonell, invitó a vecinos y turistas a sumarse esta propuesta que comenzó desde el inicio del Mundial y ya se convirtió en una cábala para cientos de fanáticos de la Selección. “Para este Punto Mundialista hemos decidido hacerlo en la Plaza Temática, el lugar de inicio, donde empezó todo por cábala, así que esperamos que nos acompañen”, señaló.

Carbonell recordó que las actividades comenzarán a las 14 h, en el espacio ubicado en la esquina de Congreso y San Lorenzo. “Vamos a estar con juegos, con feria gastronómica, distintas trivias y también vamos a rifar pelotas y remeras”, adelantó.

La subsecretaria de Cultura indicó que la iniciativa fue impulsada por la intendente Rossana Chahla con el objetivo de generar un espacio de encuentro para compartir el acompañamiento a la Selección Argentina. “Esto es una idea de la doctora Rossana Chahla para que tanto vecinos como turistas puedan vivir el Mundial. Los esperamos desde las 14 horas en esta plaza que ya es tradicional para nosotros. Esperemos ganar de nuevo y seguir participando de esta fiesta para todos los argentinos”, expresó.

Por último, Carbonell convocó a los asistentes a disfrutar de la jornada con responsabilidad. “Les pedimos que vayan a alentar y a disfrutar, pero todo dentro de la normalidad, que no haya exabruptos. Va a estar presente la Patrulla de Protección Ciudadana, junto con la Policía, para que todo esté controlado y podamos vivir una verdadera fiesta. Los invitamos a ir con bufandas y banderas para alentar a la Selección”, concluyó.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán