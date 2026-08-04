Cómo es el estado del niño que cayó a un pozo de la SAT La directora del Hospital de Niños, doctora Inés Gramajo, brindó detalles sobre el parte médico del menor.

La doctora Gramajo indicó que el menor se encuentra consciente, en buen estado de salud y buena energía. Recordamos que el niño cayó en un pozo residual no señalizado el pasado viernes alrededor de las 20:00 horas, inmediatamente su madre logró rescatarlo y trasladarlo de manera urgente junto al 107.

Anahí, la madre de J, señaló que su hijo tenía materia fecal en su boca, lengua, nariz, ojos y oídos. Sin embargo, hasta el momento el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, no se comunicó con la familia, pero si lo hizo con la doctora Gramajo desde que el niño ingresó al hospital.

La doctora descartó completamente el cuadro de neumonía que había trascendido en las últimas horas, aunque especificó que se debe esperar el alta médica cuando el menor pueda ingerir los antibióticos vía oral. Por el momento, se mantiene hospitalizado y evolucionando favorablemente.

Fuente Enterate Noticias

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