Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán Tucumán inicia la semana con un clima cambiante.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

San Miguel de Tucumán inicia la semana con un clima cambiante, comenzando con un cielo cubierto y una temperatura máxima de 18 grados. El lunes se presenta ideal para disfrutar de un plato de ñoquis, una tradición culinaria para esta fecha. A partir del mediodía, el cielo comenzará a despejarse lentamente, pero la nubosidad persistirá hasta la noche.

El martes marcará la temperatura más baja de la semana, con mínimas entre 4 y 5 grados, seguido de un notable aumento de temperatura durante el día, alcanzando entre 20 y 21 grados. Este cambio se debe a la influencia de los vientos del norte, que traerán un clima más cálido a la región.

El miércoles 31 de julio se prevé un incremento adicional de las temperaturas, con máximas entre 23 y 24 grados. El calor comenzará intensificándose el jueves 1 de agosto, cuando se espera que las temperaturas ronden entre 27 y 28 grados, pudiendo llegar a los 30 grados en algunas áreas, anticipando un ambiente más veraniego.

MIRA TAMBIÉN Habló el tucumano que iba a ser veedor de las elecciones en Venezuela pero fue deportado

A pesar de las temperaturas elevadas, no se pronostican lluvias significativas para la semana y las heladas recientes no se repetirán por ahora. Sin embargo, se recomienda no guardar los abrigos, ya que se espera la llegada de nuevos frentes fríos próximamente. Esta semana será ideal para realizar actividades al aire libre y aprovechar el clima cálido y seco.