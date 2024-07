Habló el tucumano que iba a ser veedor de las elecciones en Venezuela pero fue deportado El presidente de la Fundación Federalismo y Libertad fue deportado luego de haber sido invitado para participar como veedor internacional en las elecciones venezolanas.

José Godoy, presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, habló con Vivo AM para contar lo que vivió en Venezuela antes de que inicien las elecciones que dieron como ganador a Nicolás Maduro nuevamente.

“La Fundación Federalismo y Libertad hace 12 años es miembro de la Red Liberal de América Latina, donde se nuclea a organizaciones liberales que defienden la democracia y los derechos humanos a nivel latinoamericano, y el partido “Vente Venezuela”, que es el partido político que fundó María Corina Machado, es miembro de la red. Los integrantes del partido, incluida ella, son amigos nuestros de la organización”.

“Yo como miembro de la mesa directiva de la Red Liberal de América Latina, fui invitado a acompañar, a visitar centros de votación. Allá hay veedores oficiales y otros que participan de la sociedad civil, fundaciones, invitados por el partido, en este caso nosotros fuimos invitados por la alianza del Polo Democrático opositor, liderado por Edmundo González. Lo que hicimos fue intentar participar del proceso”.

“Desde el viernes habían llegado delegaciones de expresidentes, algunos más afines al régimen, pero las invitaciones de otro grupo de exmandatarios, un poco más críticos del Gobierno, fueron denegadas. Yo había tomado el vuelo del sábado a la mañana para llegar a la tarde a Caracas, con conexión en Lima. Pensaba que, dado que no soy una figura pública, podía pasar, porque además ya fui como 10 veces a Venezuela, pensé que no iba a tener problema y que el régimen se iba a fijar en figuras más populares o con más impacto en redes, pero evidentemente había una especie de lista de negra, así que me impidieron el acceso, claramente fue un trabajo de inteligencia”.