El lunes 25 de mayo, feriado por el aniversario de la Revolución de Mayo y de la formación del Primer Gobierno Patrio, los servicios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se prestarán de la siguiente manera:
- Ómnibus: circularán con la frecuencia de días domingos.
- Recolección de Residuos: no habrá recolección durante la jornada.
- Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
- Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.
- Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): estará cerrado al público.
- Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.
- Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.
Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán
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