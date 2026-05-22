Cómo funcionarán los servicios municipales el próximo lunes Por la conmemoración del aniversario de la Revolución de Mayo, las actividades administrativas y algunos servicios del Municipio capitalino quedarán reducidos debido al feriado nacional.

Por Redacción - El Ocho 22/05/2026 · 13:59 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio