Osvaldo Jaldo encabezará los actos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo El Gobierno de Tucumán destaca la importancia de preservar los valores históricos y democráticos que dieron origen al proceso de construcción de la Nación argentina.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezará los actos oficiales organizados por el Gobierno de Tucumán para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Las actividades se desarrollarán entre la noche del 24 de mayo y la mañana del 25 de mayo, en distintos espacios ubicados en las inmediaciones de plaza Independencia.

La agenda oficial comenzará el domingo 24 de mayo con una Función Extraordinaria prevista para las 20.30 horas en el Teatro San Martín. En la oportunidad, se presentará “Sinfonía de una Nación”, interpretada por la Orquesta Estable de la Provincia bajo la dirección de la maestra Yeny Delgado.

El espectáculo contará además con la participación de los solistas Jesús Canaviri, en bandoneón, y Juan Manuel Vallejo, en viola, en una propuesta artística preparada especialmente para la fecha patria.

Las actividades continuarán el lunes 25 de mayo a las 8 horas con el tradicional chocolate patrio en la explanada de la Casa de Gobierno.

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Posteriormente, a las 9 horas, se realizará el izamiento de la Enseña Nacional en el mástil de plaza Independencia, con la presencia de autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones y público en general.

El cronograma oficial culminará a las 9.30 horas con el Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral, ceremonia religiosa central en homenaje a la gesta de Mayo de 1810.

Con estas actividades, el Gobierno de Tucumán destaca la importancia de preservar los valores históricos y democráticos que dieron origen al proceso de construcción de la Nación argentina.

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Fuente Comunicación Tucumán