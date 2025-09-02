Concluyen los trabajos de la segunda etapa del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz La ampliación duplica la capacidad del penal y lo equipa con pabellones, talleres y espacios de integración.

La obra correspondiente a la segunda etapa del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz finalizó y será inaugurada la próxima semana. Este proyecto, impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, es parte del Plan Integral de Infraestructura de Seguridad, que incluyó cuatro nuevos pabellones y permitió duplicar la capacidad del establecimiento, alcanzando un total de 1.600 plazas.

El establecimiento penitenciario quedó conformado por ocho pabellones en total, áreas de visitas, cocina, talleres, escuela, espacios verdes, sectores comunitarios y recreativos. Toda la infraestructura está protegida por un sistema de triple cerco de seguridad con torres de vigilancia.

Este martes, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, encabezó una reunión de trabajo junto a funcionarios del ministerio de Seguridad y de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, con el fin de ultimar los detalles de la inauguración.

Tras el encuentro, Nazur destacó la iniciativa del gobierno provincial en mejorar la seguridad de los tucumanos. “Gracias a la decisión política del Gobernador, hoy Tucumán cuenta con una penitenciaría moderna, con instalaciones que cumplen con los más altos estándares de seguridad y tratamiento”. Además, sostuvo que “el complejo no solo mejora la capacidad de alojamiento, sino que también asegura condiciones dignas y espacios destinados a la educación, el trabajo y la reinserción social de los internos”.

El Complejo Penitenciario de Benjamín Paz contempla cinco módulos funcionales: cuatro destinados a alojamiento masculino, con sectores administrativos, médicos, escolares y de culto.

Además de Benjamín Paz, el Plan Integral de Infraestructura de Seguridad incluye proyectos como la construcción de la alcaidía de Las Talitas, la ampliación de la Unidad N°3 de Concepción y el Comando de Gendarmería Nacional, entre otras iniciativas en marcha.

Con estas acciones, el Gobierno de Tucumán reafirma su compromiso con un sistema penitenciario moderno, seguro y con condiciones que favorecen la reinserción social, garantizando a la vez la tranquilidad de la sociedad.