Condenan a 17 y 15 años de prisión a las acusadas del crimen de Emmanuel Luna Durante la jornada, las acusadas y los familiares de las víctimas hicieron uso del derecho de emitir sus últimas palabras

Este lunes 8 de septiembre se desarrolló la última audiencia, correspondiente a la segunda etapa de juicio, donde se establecieron las penas impuestas a cada una de las imputadas. En representación del Ministerio Fiscal intervino la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, asistido por el instructor Juan Vilardi.

Durante la jornada, las acusadas y los familiares de las víctimas hicieron uso del derecho de emitir sus últimas palabras. Luego, la magistrada María Soledad Hernández pasó a deliberar, para posteriormente dar a conocer lo dispuesto, imponiendo en contra de María Soledad González (40) y de Camila Stefanía Robledo (26), las penas de 17 y 15 años de cárcel respectivamente.

En sus alegatos de clausura, el fiscal Gallo había señalado que la pretensión punitiva del MPF era de 20 años de prisión para González y Robledo, por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Emmanuel Rodolfo Luna (26), en concurso ideal con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en perjuicio de Matías Ignacio Robles, por el hecho ocurrido en fecha 27 de agosto del año 2023 por el que fueran oportunamente declaradas responsables penalmente las imputadas; la primera en calidad de autora y la segunda como partícipe necesaria.

“Fue un hecho especialmente violento. Las acusadas se dirigieron en moto hasta inmediaciones del domicilio de Luna y sin más, González disparó provocándole la muerte e hiriendo a Robles, exhibiendo un claro desprecio por la vida. Hubo una planificación previa y una decisión firme de matar”, señaló el fiscal.

Cabe recordar que el 9 de diciembre del año 2024, un Tribunal resolvió absolver por el beneficio de la duda a las acusadas. En tanto, en abril pasado, a partir del recurso de impugnación interpuesto por el representante del Ministerio Fiscal, el Tribunal de Impugnación declaró la responsabilidad penal de González y Robledo por el crimen de Luna y el intento de homicidio de Robles, sucedido en la localidad de Lastenia.

El hecho

El 27 de agosto de 2023, a horas 06:30 aproximadamente, mientras las víctimas Matías Ignacio Robles y Emmanuel Rodolfo Luna se encontraban junto a otras personas en la vereda del domicilio de este último, en calle Senador Araujo al 700 de la ciudad de Lastenia, del departamento de Cruz Alta en nuestra provincia, arribaron al lugar María Soledad González y Camila Estefanía Robledo a bordo de una motocicleta marca Honda Wave de color blanca, la cual era conducida en ese momento por Robledo, quien, minutos previos, había tenido un conflicto con familiares de la víctima Luna, en un evento realizado a pocas cuadras de distancia, por lo cual recurrió a la González para tomar represalias en contra de estos, siendo que la imputada Gónzalez decidió ejecutar el hecho, por lo que se dirigieron hacia el lugar previamente mencionado.

Una vez allí, González extrajo de entre sus prendas un arma de fuego con intenciones de ocasionar la muerte, mientras Robledo a sabiendas, prestaba una cooperación indispensable al conducir la motocicleta, momento en el que González efectuó un disparo hacia donde se encontraban Robles y Luna, impactando el proyectil en la mano de Robles, y en la región frontal del cráneo a nivel del entrecejo cercano a la línea media de Luna, provocándole destrucción de masa encefálica, lo que le ocasionó la muerte por traumatismo encéfalo craneano grave por herida producida por proyectil de arma de fuego.

Tras el mortal ataque, González y Robledo se dieron inmediatamente a la fuga del lugar con rumbo desconocido a bordo del rodado en que arribaron al lugar.