Martes 9 de septiembre

  • Horario: de 8:30 a 12:30 hs

  • Lugar: IES Penitenciario Nuestra Señora del Carmen – Chile 2151, San Miguel de Tucumán

Jueves 11 de septiembre

  • Horario: de 8:30 a 12:30 hs

  • Lugar: Hospital del Niño Jesús – Servicio de Hemoterapia – Pje. Sabín 750, San Miguel de Tucumán

Desde la cartera sanitaria remarcaron que donar sangre salva vidas y que inscribirse como potencial donante de médula ósea brinda una esperanza a quienes necesitan un trasplante para superar enfermedades graves como leucemias, linfomas y otras patologías de la sangre.

Estas campañas buscan promover la solidaridad y garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos para pacientes que requieren transfusiones, además de ampliar el registro de donantes de médula en la provincia.

colecta de sangre Donar Hospital de Niños Hospital Padilla Tucumán

