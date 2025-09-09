Martes 9 de septiembre
-
Horario: de 8:30 a 12:30 hs
-
Lugar: IES Penitenciario Nuestra Señora del Carmen – Chile 2151, San Miguel de Tucumán
Jueves 11 de septiembre
-
Horario: de 8:30 a 12:30 hs
-
Lugar: Hospital del Niño Jesús – Servicio de Hemoterapia – Pje. Sabín 750, San Miguel de Tucumán
Desde la cartera sanitaria remarcaron que donar sangre salva vidas y que inscribirse como potencial donante de médula ósea brinda una esperanza a quienes necesitan un trasplante para superar enfermedades graves como leucemias, linfomas y otras patologías de la sangre.
Estas campañas buscan promover la solidaridad y garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos para pacientes que requieren transfusiones, además de ampliar el registro de donantes de médula en la provincia.