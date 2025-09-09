Colecta de sangre y registro de donantes de médula ósea en Tucumán El Ministerio de Salud Pública de Tucumán, junto al Gobierno de la Provincia, organiza dos jornadas especiales de colecta de sangre y registro de donantes de médula ósea, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud y generar conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria.

Martes 9 de septiembre

Horario: de 8:30 a 12:30 hs

Lugar: IES Penitenciario Nuestra Señora del Carmen – Chile 2151, San Miguel de Tucumán

Jueves 11 de septiembre

Horario: de 8:30 a 12:30 hs

Lugar: Hospital del Niño Jesús – Servicio de Hemoterapia – Pje. Sabín 750, San Miguel de Tucumán

Desde la cartera sanitaria remarcaron que donar sangre salva vidas y que inscribirse como potencial donante de médula ósea brinda una esperanza a quienes necesitan un trasplante para superar enfermedades graves como leucemias, linfomas y otras patologías de la sangre.

Estas campañas buscan promover la solidaridad y garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos para pacientes que requieren transfusiones, además de ampliar el registro de donantes de médula en la provincia.