Condenan a prisión perpetua al acusado por el crimen de Julia Espinoza La víctima fue encontrada sin vida, sujeta del cuello con un cordón, en la reja de una escuela en Los Nogales.

Este martes 9 de diciembre, finalizó el debate oral y público. En representación del Ministerio Fiscal intervino la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Calos Sale, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Luz Becerra.

Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal emitió sus alegatos de clausura y solicitó la pena de prisión perpetua en contra del acusado Pablo Guillermo Mamaní, de 42 años, como autor del delito de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

“Este Ministerio Público entiende que ha quedado absolutamente acreditada la teoría de la Fiscalía en cuanto a que la muerte de Julia Espinoza ha sido en manos de su pareja, el acusado Mamaní, en un contexto de violencia de género”, señaló la investigadora en sus alegatos de clausura.

La Fiscalía destacó las pericias genéticas realizadas por los expertos del MPF: “Contamos con múltiples evidencias, en particular las pericias científicas de ADN que confirma que hay perfil genético del imputado en el cordón que ataba el cuello de la víctima. También contamos con el informe de autopsia respecto a la causa de fallecimiento por asfixia mecánica por estrangulamiento, además de un golpe importante en la cabeza”.

MIRA TAMBIÉN Tucumán registró un 40% de ocupación en el fin de semana largo y lanza la temporada Verano 2026

A continuación, familiares de la víctima hicieron uso de su derecho de emitir sus palabras finales. Posteriormente, el Tribunal pasó a deliberar y luego dio a conocer la sentencia condenatoria a la pena de prisión perpetua en contra del acusado.

El hecho

De acuerdo a la acusación, el 4 de mayo de 2025, a horas 21.30 aproximadamente, Julia Elena Espinosa se encontraba conversando junto a Víctor Ulises Arce en la entrada de la Escuela N° 393 “Miguel de Azcuénaga”, situada en la localidad de Los Nogales, Tafí Viejo, cuando en un momento dado se apersonó al lugar Pablo Guillermo Mamaní, pareja de Espinosa, percatándose de la presencia de ambos, motivo por el cual, Arce se alejó de allí, permaneciendo en el lugar solamente Mamaní y Espinosa.

Entre las 22:30 y las 00:00, Mamaní, quien ejercía regularmente violencia física y psíquica en contra de Espinosa, con claras intenciones de causarle la muerte, la golpeó en la cabeza, y luego procedió a estrangularla primero con las manos, para luego sujetarla con el cordón de su pantalón deportivo el cuello de aquella a una reja de la mencionada Escuela, hasta quitarle la vida por asfixia por estrangulación; y retirarse del lugar con rumbo a la vivienda que ambos compartían.