Confirmaron el nuevo horario de la atención al público en los comercios de la Capital tucumana Los locales del microcentro atenderán por la tarde de 17.30 a 21.30. La medida busca adaptarse al clima y mejorar la experiencia de compra de los clientes.

La presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, Gabriela Coronel, confirmó que desde el próximo lunes los comercios implementarán el horario de verano. El turno matutino se mantendrá de 9 a 13, mientras que el vespertino pasará a ser de 17.30 a 21.30. “Es una media hora de ajuste que hacemos todos los años para adaptarnos al clima tucumano”, explicó.

Coronel destacó que el cambio responde a un pedido constante de los consumidores, quienes prefieren realizar sus compras en horarios más frescos. “La decisión es del cliente; nosotros solo replicamos lo que ellos nos piden. De esta manera pueden acercarse al microcentro sin apuro y disfrutar del paseo de compras”, señaló.

De cara a las fiestas de fin de año, Coronel anticipó que se trabaja junto a la Policía provincial y al municipio para garantizar seguridad y acompañamiento en el microcentro. “Queremos que la gente se sienta tranquila y pueda venir con su familia. Esperamos que la Navidad llegue con buenas sorpresas para todos”, adelantó.

Fuente GN Noticias