Este miércoles se espera el ingreso de un débil frente frío en Tucumán Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima alcanzará los 23° y se prevén lluvias durante gran parte del día.

Luego de una jornada calurosa, Tucumán amanecerá este miércoles con el avance de un frente frío que traerá un cambio en las condiciones del tiempo. “Durante la madrugada ingresará lentamente aire más fresco desde el sur, acompañado por vientos del sector sur y sudeste, con lluvias y lloviznas dispersas, además de un descenso marcado de temperatura”, explicó el observador meteorológico Cristofer Brito.

Datos del tiempo:

Humedad: 70 %

Presión: 956.4 hPa

Viento: Norte a 10 km/h

Visibilidad: 9 km

La máxima prevista para hoy será de 23°.

Brito adelantó que el jueves continuará el ambiente fresco y húmedo, con abundante nubosidad y algunas precipitaciones aisladas, sobre todo por la mañana y la noche. “No se descarta la presencia de algunos momentos soleados durante el día. La temperatura máxima será de 24°, con una mínima de 16°”, concluyó.