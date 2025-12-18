Conmoción en Banda del Río Salí: asesinó a su hermano a puñaladas tras una discusión familiar El trágico hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda de la zona céntrica. La víctima tenía 62 años y el agresor, de 57, fue aprehendido en el lugar. El hijo del fallecido fue testigo presencial del crimen.

Un violento episodio familiar terminó en tragedia durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Banda del Río Salí. Un hombre fue aprehendido acusado de matar a su propio hermano mayor utilizando un arma blanca.

El hecho de sangre tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Juan B. Terán al 100, en pleno centro de la ciudad bandeña. Según las primeras investigaciones, el conflicto se desató mientras ambos compartían una comida. En circunstancias que aún se tratan de esclarecer, comenzaron a pelear y la discusión escaló hasta que el hermano menor atacó al mayor con un cuchillo, provocándole la muerte en el mismo domicilio.

Un detalle dramático del suceso es que el hijo de la víctima se encontraba presente en el lugar y fue testigo directo del sangriento ataque.

Identidades y actuación judicial

La víctima fatal fue identificada como Juan Alberto Rodríguez, de 62 años, mientras que el acusado y detenido es su hermano, Julio César Rodríguez, de 57 años.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. Durante la madrugada, el Auxiliar de Fiscal Lucas Maggio ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para realizar las pericias correspondientes en la escena del crimen.