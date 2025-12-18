Un sujeto fue aprehendido tras matar con un arma blanca a su hermano El mortal suceso se produjo en un domicilio ubicado en la zona céntrica de Banda del Río Salí.

El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. En la madrugada de este jueves 18 de diciembre, el Auxiliar de Fiscal Lucas Maggio requirió por disposición del Fiscal, la intervención de las unidades interdisciplinarias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para el abordaje de la escena.

Las circunstancias se produjeron entre dos hermanos mayores de edad, en circunstancias en la que el menor hirió con un arma blanca al mayor, quien falleció en el propio domicilio. El agresor fue aprehendido.

Según las primeras averiguaciones, ambos se encontraban en una comida cuando comenzaron a pelear, siendo el hijo de la víctima testigo del sangriento episodio.

El fallecido fue identificado como Juan Alberto Rodríguez, de 62 años. En tanto, el acusado es Julio César Rodríguez, de 57 años. El fatal ataque se registró en una vivienda ubicada en calle Juan B. Terán al 100 de la ciudad bandeña.

