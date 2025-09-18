Conocé la agenda del Septiembre Musical para este fin de semana Este fin de semana, Tucumán se llena de música, danza, cine y teatro con una programación que invita a disfrutar de lo mejor del 65° Septiembre Musical, organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Ente Cultural y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

Por Redacción - El Ocho 18/09/2025 · 17:35