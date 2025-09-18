La Legislatura sancionó la Ley de Salud Mental y otras iniciativas clave La Legislatura de Tucumán celebró este jueves una nueva sesión en la que se aprobaron proyectos de gran impacto institucional, social y económico. Entre las medidas destacadas, se sancionó la Ley de Salud Mental provincial, que modifica la Ley N° 8726 y establece la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 26.657 sobre el Derecho a la Protección de la Salud Mental.

En el mismo marco, se aprobó la creación del Colegio de Profesionales de Enfermería de Tucumán y se dispuso que el CAPS de la localidad de Las Arcas, en Trancas, lleve el nombre de Ramón Coya Agüero.

La sesión también incluyó la sanción de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que transfiere al Ministerio del Interior las competencias en materia de promoción del deporte, y la reestructuración normativa del Servicio Penitenciario Provincial, junto con modificaciones en la Ley de Ministerios para optimizar el funcionamiento del Estado.

En el ámbito energético, la Cámara convalidó el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa EDET S.A., con intervención del ERSEPT, en el marco del contrato de concesión del servicio público de distribución eléctrica.

Asimismo, se avaló el convenio de donación firmado entre el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio de Gobierno y Justicia para la puesta en marcha del Juzgado Federal N°3 de Tucumán. También se aprobó la caducidad de todos los proyectos de ley que no hayan sido sancionados al finalizar el segundo año parlamentario desde su presentación, lo que derogó la Ley N° 6846.

Otros dictámenes relevantes que obtuvieron sanción fueron:

El fomento a la producción, comercialización y uso de vehículos eléctricos e híbridos .

La modificación del Código Procesal Penal (Ley N° 8933) respecto a la figura de la reiterancia.

Con estas resoluciones, la Legislatura cerró una sesión marcada por la aprobación de iniciativas que atraviesan áreas clave como la salud, la seguridad, la justicia, la energía y la planificación urbana.