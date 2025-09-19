Controlaron un incendio en una carpintería de La Rinconada Un incendio de gran magnitud se desató este viernes en una carpintería y depósito de madera ubicada en calle La Rioja, en la zona de La Rinconada.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Yerba Buena, tres dotaciones con abastecimiento propio trabajaron de manera intensa para contener las llamas, que avanzaban rápidamente sobre el material inflamable acumulado en el lugar.

El fuego puso en riesgo tanto la estructura del taller como los muebles almacenados y un vehículo que se encontraba en el predio, el cual fue retirado a tiempo para evitar mayores daños.

Gracias a la rápida intervención, se logró impedir que el siniestro se propagara hacia una vivienda ubicada en el mismo terreno. Actualmente, los bomberos realizan tareas de enfriamiento y remoción de escombros para descartar posibles reinicios.

El operativo estuvo encabezado por el Comandante Rodríguez Salazar y el Oficial Andrés Cuenya, con apoyo de Bomberos Voluntarios de El Manantial y personal policial, quienes colaboraron en la seguridad perimetral y asistencia en el lugar.