Osvaldo Jaldo reafirmó el compromiso del Gobierno contra el bullying escolar El Primer Mandatario destacó el trabajo articulado entre el sistema educativo y la justicia para abordar los casos en las escuelas.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, abordó la problemática del bullying en las instituciones educativas de la provincia, destacando la pronta reacción del gobierno frente a estos casos y el trabajo conjunto con las autoridades judiciales y educativas.

“El gobierno siempre ha tenido una reacción muy rápida ante los problemas en los establecimientos educativos”, aseguró Jaldo, al referirse a intervenciones previas para frenar peleas entre estudiantes, en particular en lugares públicos como la Plaza Urquiza y Plaza Independencia.

En ese contexto, recordó que estas peleas, que involucraban armas blancas, habían dejado incluso víctimas fatales en años anteriores. Ante esta situación, el gobierno provincial actuó de manera inmediata, logrando detener estos hechos de violencia en un plazo de 48 horas, a pesar de las críticas de constitucionalistas sobre la legalidad de las medidas implementadas.

En cuanto al bullying escolar, el gobernador destacó que la respuesta del gobierno sigue siendo la misma. “Las autoridades educativas y judiciales están trabajando juntas en este tema”, indicó Jaldo, quien agregó que la situación puede ser más compleja de lo que se refleja en los medios. En este sentido, enfatizó la importancia de esperar el avance de las investigaciones judiciales, que están profundizando en cada uno de los casos.

Finalmente, Jaldo reafirmó el compromiso del gobierno con las familias afectadas. “La decisión es frenar, la decisión es acompañar al papá, a la mamá”, concluyó, subrayando la importancia de apoyar a los estudiantes y sus familias en la lucha contra el acoso escolar.

Fuente Comunicación Tucumán