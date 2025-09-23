Copa Airlines inaugura vuelos directos entre Tucumán y Panamá: horarios y frecuencias Este jueves 25 de septiembre, Copa Airlines comenzará a operar su nueva ruta directa entre Tucumán y Panamá, con tres frecuencias semanales que conectarán al norte argentino con el Hub de las Américas y, a través de él, con 88 destinos en 33 países.

El primer vuelo arribará al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo a las 00:34 y será recibido con el tradicional bautismo de agua de los bomberos. La bienvenida incluirá música folklórica, un ballet, degustaciones de comidas típicas y la entrega de presentes a los pasajeros. El regreso hacia Panamá está previsto a la 1:50.

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó la llegada de la aerolínea como “una apuesta por el futuro de Tucumán”, al subrayar el impacto positivo que tendrá en el turismo, el comercio y la generación de empleo. La concreción de la ruta fue resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Ente Tucumán Turismo, la Cámara de Turismo, Aeropuertos Argentina y la propia compañía panameña.

Por su parte, Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo, aseguró que la nueva conexión aérea es “un paso gigante para mostrar al mundo lo que Tucumán tiene para ofrecer en turismo, cultura, industria y producción”.

Los vuelos desde Panamá se realizarán los lunes, miércoles y sábados con arribo a Tucumán a las 00:34; mientras que las partidas desde Tucumán hacia Panamá serán los martes, jueves y domingos a la 1:50.

Más que un hito aeronáutico, la llegada de Copa Airlines representa la apertura de nuevas oportunidades para la provincia, tanto en lo turístico como en lo productivo, y marca el inicio de una etapa de mayor proyección internacional para Tucumán.