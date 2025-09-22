Tucumán amplía su conectividad aérea con más vuelos de Flybondi La low cost incrementará un 40% las frecuencias semanales entre Buenos Aires y la provincia, reforzando la conectividad en una semana clave para el turismo tucumano.

En el marco de su plan de expansión, Flybondi anunció un incremento del 40% en sus vuelos hacia Tucumán a partir de octubre, pasando de 10 a 14 frecuencias semanales en la ruta Buenos Aires–San Miguel de Tucumán. Esta decisión fortalece la conectividad de la provincia y abre nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y económico.

Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), destacó: “Cada nuevo vuelo es una puerta que se abre para que Tucumán reciba más visitantes y se acerque al país y al mundo. Esta noticia se suma a un momento histórico para nuestra provincia: en pocos días recuperamos la conectividad internacional con la llegada del vuelo de Copa Airlines que unirá Tucumán con Panamá, y pronto iniciaremos la transformación integral del aeropuerto Benjamín Matienzo”.

La ampliación de frecuencias por parte de Flybondi llega en una semana estratégica, en la que Tucumán reafirma su posicionamiento como un nodo aéreo clave del Norte argentino. Contar con más vuelos hacia Buenos Aires, principal puerta de entrada al país, amplía la accesibilidad de Tucumán para el turismo nacional e internacional, consolida la competitividad del destino y genera un impacto directo en el sector privado y en toda la cadena de valor turística.

La obra de modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo y el regreso de la conectividad internacional marcan un antes y un después en la infraestructura y proyección turística de la provincia. Con estas acciones, Tucumán sigue dando pasos firmes hacia un futuro de mayor integración y desarrollo.