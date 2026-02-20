Corsos de Bella Vista: por las lluvias, reprograman el desfile para el 28 de febrero Los tradicionales corsos de Bella Vista no se realizarán en la fecha prevista y fueron reprogramados para el 28 de febrero, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la ciudad.

Desde la organización informaron que la medida se adoptó con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes de las comparsas y del público en general, en un evento que convoca a miles de vecinos y visitantes cada año.

La decisión fue tomada de manera conjunta entre el municipio, la comisión organizadora de los corsos y con el respaldo mayoritario de las comparsas que forman parte del espectáculo.

“Para resguardar a los participantes y al público general nos vemos obligados a reprogramar la realización de los corsos para el 28 de febrero”, señalaron desde la organización, al tiempo que pidieron comprensión a la comunidad ante la modificación del cronograma.

Los organizadores remarcaron que se trata de una fecha central dentro del calendario cultural de la ciudad y que la prioridad es cuidar a todos los que forman parte del evento: desde bailarines y músicos hasta técnicos, trabajadores y familias que asisten cada noche.

De esta manera, Bella Vista se prepara para vivir su fiesta del carnaval en una nueva fecha, con la expectativa de que las condiciones climáticas permitan desarrollar el espectáculo con normalidad y con la masiva participación que caracteriza a los corsos locales.