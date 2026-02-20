Inician de la repavimentación completa de la transitada avenida Mitre La jefa municipal supervisó la puesta en marcha de las obras de repavimentación, que se realizarán entre Plazoleta Mitre y Mate de Luna. Los trabajos comprenden colocación de capa asfáltica y construcción de cunetas y badenes de hormigón.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán inició una obra clave para mejorar las condiciones de circulación vehicular y la seguridad vial en una avenida estratégica de la capital. Se trata de la avenida Mitre, donde este viernes comenzaron los trabajos de repavimentación, en el tramo comprendido entre avenidas Sarmiento y Mate de Luna.

La intendente Rossana Chahla supervisó la puesta en marcha de las obras, sobre la trocha oeste de avenida Mitre entre San Juan y Don Bosco. En una primera etapa, las tareas de repavimentación avanzarán progresivamente sobre esa misma trocha hacia el sur, considerado el sector más deteriorado del corredor. Luego continuarán hasta completar esa calzada y la trocha este.

Durante el recorrido, Chahla destacó la importancia de sostener un plan integral de recuperación de calles, priorizando las arterias más transitadas.

“Estamos con los vecinos cumpliendo un compromiso, el de empezar por los lugares que más transitabilidad tienen para los tucumanos”, señaló la jefa municipal.

La intendente detalló que la intervención implica “una renovación total”, que abarcará “nueve cuadras de ambas manos, para renovar esta avenida ancha que es muy importante, por la que circulan cuatro líneas urbanas de colectivos (8, 7, 6 y 5) y también donde hay escuelas y muchos vecinos”.

Los trabajos contemplan la repavimentación total con carpeta asfáltica, además de la construcción de cunetas y badenes de hormigón para optimizar el escurrimiento del agua.

Chahla informó que se estima que las tareas se completen en 60 días. “Las dificultades que tengan, ya sean de tránsito o de circulación, tienen que ver con un trabajo profundo, serio, planificado, que esperamos realizar en el menor tiempo posible”, sostuvo.

El subsecretario de Planificación Urbana, Edgardo Reverso, remarcó que la zona “nuclea una gran y variada actividad comercial, establecimientos educacionales, varias líneas de transporte público de pasajeros, establecimientos religiosos y centros sanitarios, es decir, es una avenida que tiene una vida y una actividad muy intensa; y une dos puntos que también son importantes, como son la plazoleta Mite y la esquina Casal”. Por los motivos expuestos, la repavimentación es fundamental para mejorar la conectividad y la calidad de vida de vecinos, comerciantes y usuarios del transporte público.

“Esta es una avenida que a través del tiempo tuvo distintas intervenciones, pero en forma parcial. Y ahora se ha decidido hacer una intervención integral para recuperar las adecuadas condiciones de transitabilidad y seguridad, tanto para el tránsito peatonal como vehicular, de la avenida en toda su extensión”, cerró.

Fuente: comunicaciónsmt