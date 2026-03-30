Corte total en la Ruta Nacional 65: el desborde del río Cochuna dejó el camino intransitable por barro y rocas Vialidad Nacional dispuso la interrupción completa del tránsito a la altura del kilómetro 34. Las fuertes lluvias en la alta montaña provocaron la crecida del cauce, generando erosiones y acumulación de sedimentos sobre la calzada. Maquinaria pesada ya trabaja en la zona.

Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas en la zona de alta montaña trajeron severas complicaciones para el tránsito interjurisdiccional. Desde la madrugada de este lunes, Vialidad Nacional dispuso el corte total de la Ruta Nacional 65 debido al desborde del río Cochuna, que tapó la calzada de sedimentos y volvió el camino completamente intransitable.

El foco del conflicto se ubica a la altura del kilómetro 34, un sector habitual de curvas y pendientes donde la fuerza del agua generó un arrastre de material pesado que bloqueó el paso vehicular.

El estado de situación y los trabajos de despeje

De acuerdo al reporte oficial emitido por las autoridades viales, la crecida del río no solo inundó el trazado, sino que dejó a su paso una gran acumulación de barro, rocas de distinto tamaño y provocó peligrosas erosiones en los márgenes del camino.

El operativo en marcha:

Personal abocado: Equipos técnicos y operarios de Vialidad Nacional.

Equipos técnicos y operarios de Vialidad Nacional. Bases de origen: Campamentos de Concepción y Las Lenguas.

Campamentos de Concepción y Las Lenguas. Tareas actuales: Se está utilizando maquinaria pesada (motoniveladoras y palas cargadoras) para remover los obstáculos, estabilizar las zonas erosionadas y restituir la seguridad del trazado.