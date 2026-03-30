Jaldo repudió las dichos del coordinador de Radio Nacional contra Mercedes Sosa "Creo que a este funcionario no hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo", aseveró tajante el Gobernador.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió esta mañana a las expresiones en redes sociales del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, contra la cantante tucumana Mercedes Sosa.

En ese sentido Jaldo sostuvo: “Es una falta de respeto que no solo ninguno de los tucumanos sino de los argentinos y por qué no decir mucha gente fuera del país sabe y conoce lo que significa Mercedes Sosa para el folklore, para la cultura y es nuestra, es una tucumana”.

“No hay duda que repudiamos totalmente y esperamos como que por ahí también a nosotros nos piden las renuncias de los funcionarios… Bueno, creo que a este funcionario no hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo”. (Osvaldo Jaldo)

El Gobernador por último dijo: “Creo que es una falta de respeto total y no conocer la historia, es no conocer la cultura, es no conocer lo que Mercedes Sosa le dio a Tucumán, a Argentina y a gran parte de Latinoamérica”.

Recordemos que Ferreira desató una fuerte polémica tras viralizarse un retuit en el que se calificaba a la cantora tucumana Mercedes Sosa con términos insultantes. La controversia escaló con un repudio institucional del Ente Cultural de Tucumán y un duro pronunciamiento de la familia de la artista, que incluso reclamó su renuncia. El eje del conflicto se originó a partir de un retuit de Ferreira que decía: “Esta gorda comunista fue un cáncer”.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno provincial destacó la baja de delitos en el primer trimestre de 2026

Fuente Comunicación Tucumán