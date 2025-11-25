Crimen del policía Lazarte: se define la situación procesal de los acusados Cuatro jóvenes imputados por el asesinato del agente Víctor Emanuel Lazarte serán sometidos a audiencia de clausura, mientras Fiscalía y querella piden prisión perpetua.

El juicio por el homicidio del policía Víctor Emanuel Lazarte (22 años) entra en su tramo final esta semana, con la exposición de los alegatos de clausura por parte del Ministerio Público Fiscal y la querella.

La víctima fue atacada la noche del 10 de julio de 2023 en la zona de Las Piedritas, al este de la capital tucumana. Según la hipótesis fiscal, cuatro jóvenes lo abordaron cuando regresaba a su domicilio en motocicleta, y ante la identificación como agente de la fuerza decidieron acabar con su vida.

Los imputados —Rodrigo Villafañe (20), Agustín “Zapín” Tapia (20), José “Pinky” Vallejo (20) y Nahuel Suárez (22) — están acusados de homicidio agravado con arma de fuego. La Fiscalía pidió prisión perpetua.

La audiencia de esta semana definirá si el tribunal impone la prisión perpetua o una pena menor. La defensa comenzará a exponer sus argumentos de clausura, previo a que el tribunal fije fecha para el veredicto.

El caso generó fuerte impacto social en Tucumán por la edad de la víctima y la circunstancia de que era efectivo policial. Las autoridades trabajan con máxima transparencia para que la resolución judicial responda también al reclamo de “justicia para Lazarte”.