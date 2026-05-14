Para que puedas organizar tu día de la mejor manera, te acercamos la agenda de servicios correspondiente a este jueves 14 de mayo. La guía incluye el cronograma de cobros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y todos los operativos sociosanitarios vigentes en la provincia.
1. Cronograma de pagos ANSES
Este jueves 14 de mayo tendrán depositados sus haberes los siguientes grupos de beneficiarios:
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 3.
- Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 3.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 3.
- Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 2 y 3.
- Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 6 y 7.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (se abonan desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio).
2. Agenda Sanitaria: Hospital Móvil en Los Puestos
El tráiler sanitario del Ministerio de Salud continúa su recorrido por el interior de la provincia y se encuentra instalado en la Comuna de Los Puestos, donde brindará atención hasta el viernes 15 de mayo.
- Ubicación: Complejo de Los Puestos.
- Horario de atención: de 9:00 a 13:00 hs.
- Prestaciones disponibles: Atención médica general, enfermería, controles de peso y talla, control de Riesgo Cardiovascular Global (RCVG), electrocardiograma (ECG), medición de circunferencia abdominal, laboratorio, evaluación nutricional, test de VIH, asistencia de trabajo social y confección de fichas médicas.
3. Prevención Dengue y Chikungunya en Capital
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán sigue adelante con el Plan Integral Antimosquito para erradicar los criaderos y prevenir contagios. Este jueves, los operativos se centrarán en el Barrio Alejandro Heredia:
- 9:00 hs (Control focal): Operativo articulado con el personal del SIPROSA en avenida Circunvalación, calles C. 457 Sureste, Díaz Vélez, Pje. Belisario López, 259 Sureste, 261 Sureste, Capitán Melián de Leguizamo y C. 65 Sureste.
- 9:00 a 11:00 hs (Posta de Salud Ambiental): El punto de información y asistencia estará ubicado en la intersección de las calles Díaz Vélez y Melián de Leguizamo.