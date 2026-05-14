Cronograma de Anses, salud y prevención: todos los servicios para este jueves en Tucumán Te detallamos el calendario de pagos correspondiente a este 14 de mayo, las prestaciones que brinda el hospital móvil en la comuna de Los Puestos y el cronograma de operativos contra el dengue en la Capital.

Para que puedas organizar tu día de la mejor manera, te acercamos la agenda de servicios correspondiente a este jueves 14 de mayo. La guía incluye el cronograma de cobros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y todos los operativos sociosanitarios vigentes en la provincia.

1. Cronograma de pagos ANSES

Este jueves 14 de mayo tendrán depositados sus haberes los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Asignación por Embarazo: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (se abonan desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio).

2. Agenda Sanitaria: Hospital Móvil en Los Puestos

El tráiler sanitario del Ministerio de Salud continúa su recorrido por el interior de la provincia y se encuentra instalado en la Comuna de Los Puestos, donde brindará atención hasta el viernes 15 de mayo.

Ubicación: Complejo de Los Puestos.

Complejo de Los Puestos. Horario de atención: de 9:00 a 13:00 hs.

de 9:00 a 13:00 hs. Prestaciones disponibles: Atención médica general, enfermería, controles de peso y talla, control de Riesgo Cardiovascular Global (RCVG), electrocardiograma (ECG), medición de circunferencia abdominal, laboratorio, evaluación nutricional, test de VIH, asistencia de trabajo social y confección de fichas médicas.

3. Prevención Dengue y Chikungunya en Capital

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán sigue adelante con el Plan Integral Antimosquito para erradicar los criaderos y prevenir contagios. Este jueves, los operativos se centrarán en el Barrio Alejandro Heredia:

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