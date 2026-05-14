Jueves con gran amplitud térmica: arranca frío y llega a los 21 grados en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada que irá de menor a mayor en cuanto a la temperatura. Tras una mañana muy húmeda y fresca, se espera una tarde agradable con cielo parcialmente nublado.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este jueves 14 de mayo comenzó con un ambiente bastante fresco y una alta concentración de humedad en el ambiente. Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcó 8 grados y el cielo se presentó algo nublado, obligando a los tucumanos a salir con abrigo.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se desarrollará mayormente sin lluvias. En este primer tramo del día, las condiciones estuvieron marcadas por una humedad del 93 por ciento, una buena visibilidad y vientos leves provenientes del sector noreste, corriendo a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Con el correr de las horas, el frío matutino quedará atrás para darle paso a un clima mucho más templado. Las previsiones del organismo meteorológico indican que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y se registrará un marcado ascenso térmico, alcanzando una temperatura máxima pronosticada de 21 grados. Por su parte, los vientos se mantendrán soplando desde el noreste, con velocidades estimadas entre los 7 y 12 km/h.

Finalmente, al caer la noche, el clima se mantendrá agradable y el termómetro se ubicará en torno a los 16 grados. Los vientos rotarán hacia el sector norte (a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora). Según el reporte del SMN, existe una muy leve probabilidad de precipitaciones, estimada en apenas un 10 por ciento, por lo que no se esperan grandes complicaciones para el cierre del jueves en la capital provincial.