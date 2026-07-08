El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán correspondiente a este miércoles 8 de julio de 2026. Según el reporte oficial, los tucumanos vivirán una jornada estable, caracterizada por una marcada amplitud térmica y la ausencia de lluvias.

Las condiciones durante la mañana

Para las primeras horas del día, el parte indica que el cielo estará dominado por la presencia de neblinas, lo que reducirá la visibilidad a una condición regular. Se espera una mañana bastante fría, con una temperatura que rondará los 5 grados y un alto porcentaje de humedad, ubicado en el 85%. En cuanto a los vientos, soplarán de manera leve desde el sector noroeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El pronóstico para la tarde y la noche

Para después del mediodía, las condiciones tenderán a mejorar paulatinamente. El cielo pasará a estar algo nublado, permitiendo que el sol eleve los registros térmicos hasta alcanzar una máxima de 20 grados, ideal para disfrutar de la tarde. Los vientos continuarán soplando desde el noroeste manteniendo su intensidad de 7 a 12 km/h.

Finalmente, hacia la noche, se espera un leve descenso térmico. El termómetro promediará los 14 grados, con el viento estable en la misma dirección y velocidad. De acuerdo a los datos aportados por el organismo, la probabilidad de lluvia se mantendrá nula (0%) para esta franja del día, cerrando la jornada con buen tiempo.