San Miguel de Tucumán recibió a los primeros turistas y presentó su Pasaporte Turístico Cinco familias fueron recibidas con obsequios y vouchers. Además, se lanzó una propuesta gratuita para recorrer la gastronomía, los museos y los principales atractivos de la ciudad.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio este martes la bienvenida oficial a los primeros turistas que llegaron a la ciudad para disfrutar de las vacaciones de invierno, en un acto realizado en la explanada de la Casa Histórica que combinó música, cultura y el lanzamiento de una nueva propuesta para incentivar el turismo local.

Cinco familias provenientes de distintas provincias fueron recibidas por autoridades municipales y agasajadas con vouchers y obsequios donados por empresas privadas, como parte de una iniciativa destinada a destacar el inicio de la temporada turística.

La jornada estuvo acompañada por la Banda de Música Municipal y el Ballet Sol Naciente, que ofrecieron un espectáculo de música y danzas folklóricas sobre el Paseo de la Independencia, recientemente renovado en el marco de las celebraciones por el 9 de Julio.

Los agasajados fueron los integrantes de las familias Colla Altisen, de Rosario; Flores, proveniente de Entre Ríos; Sánchez, oriundos de Santa Fe; López, quienes viajaron desde Mendoza; y Agostino, también de Rosario.

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Acompañaron las actividades el presidente de la unión gastronómica y hotelera, Ernesto Gettar, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, el director del Museo Casa Histórica, Javier Vázquez, y la directora de Museos Municipal, Cecilia Guerra Orosco.

Un Pasaporte para descubrir la ciudad

Durante la jornada también se presentó oficialmente el Pasaporte Turístico San Miguel de Tucumán, un programa gratuito pensado para que turistas y vecinos recorran distintos atractivos culturales, gastronómicos y recreativos mediante un sistema de sellos y premios.

La subsecretaria de Cultura, Ana Lía Carbonell, explicó que la iniciativa forma parte de una programación más amplia para las vacaciones de invierno. “Estamos lanzando esta temporada de invierno con un montón de actividades, tanto turísticas como culturales. Ya inauguramos la muestra Experiencia Congresales en el Paseo de la Independencia, donde los visitantes pueden interactuar con nuestros próceres y vivir una experiencia única”, señaló.

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La funcionaria destacó que el municipio ofrece una amplia variedad de propuestas gratuitas. “Tenemos recorridos guiados a pie, el Bus Turístico, nuestros museos y distintas actividades para que turistas y vecinos disfruten de esta ciudad histórica durante las vacaciones de julio”, indicó.

Carbonell valoró especialmente el recibimiento organizado para los primeros visitantes de la temporada. “Las cinco primeras familias serán agasajadas y recibirán distintos premios para que puedan disfrutar y sentirse acogidas por esta hermosa ciudad”, afirmó.

Respecto del Pasaporte Turístico, explicó que la herramienta busca incentivar a recorrer distintos puntos de interés. “Quienes coman un sánguche de milanesa o una empanada, visiten un museo o participen de alguno de nuestros circuitos irán completando el pasaporte con sellos y luego podrán acceder a distintos premios. Lo importante es que conozcan y disfruten la ciudad y descubran toda la belleza que tiene”, manifestó.