Decomisaron más de un kilo de marihuana fraccionada El procedimiento se llevó a cabo el miércoles cerca del mediodía.

Efectivos de la Comisaría Martín Miguel de Güemes advirtieron la maniobra con los envoltorios mientras patrullaban la zona junto con personal de Vigías de Banda del Río Salí.

Según lo informado por el comisario Mario Romano, jefe de comisaría, el procedimiento se llevó a cabo este miércoles cerca del mediodía. Los efectivos advirtieron la conducta extraña de un hombre de 31 años que manipulaba envoltorios en plena calle.

Al notar la cercanía de la policía el sospechoso se dio a la fuga, pero fue interceptado cuando ingresaba a su vivienda. En la requisa, los efectivos constataron la presencia de marihuana fraccionada en bagullos y también compactada; por lo que se informó a la UFINAR que ordenó las pruebas de campo a la Dirección de Drogas Peligrosas Este.

Finalmente, el pesaje de la droga arrojó que se trataba de un kilo y 300 gramos además de dos balanzas de precisión, que fueron incautados por orden de la fiscalía. En tanto el causante quedó a disposición de la Justicia que convalidó su aprehensión.

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Fuente Comunicación Tucumán