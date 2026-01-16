Defensa Civil informó sobre el incendio en El Bracho y la tormenta eléctrica No se registraron evacuados ni situaciones de emergencia; continúan los monitoreos preventivos.

El director de Defensa Civil, Ramón Imbert, brindó un informe oficial sobre las intervenciones realizadas tras el incendio ocurrido en la zona de El Bracho, en el departamento Cruz Alta, y sobre el desarrollo de la tormenta registrada durante la noche de ayer.

En relación al fenómeno climático, Imbert explicó que se trató de una tormenta con fuerte actividad eléctrica, aunque con escaso milimetraje de precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Asimismo, señaló que durante la noche se produjo la caída de un rayo sobre una vivienda en la zona de El Cebil, El Bracho, lo que motivó la inmediata intervención de los organismos correspondientes.

“Cuando ingresa el llamado a Defensa Civil, se activa el protocolo y se deriva rápidamente a los órganos competentes. El procedimiento se cumplió de manera correcta”, afirmó.

Respecto a la situación general, el funcionario llevó tranquilidad a la población al indicar que no se registraron anegamientos, inundaciones ni evacuaciones.

“En ese aspecto, la situación se mantiene tranquila”, sostuvo.

Finalmente, Imbert remarcó que Defensa Civil continúa en estado de alerta naranja, con especial atención en los niveles de los diques.

“Estamos atentos a las precipitaciones que puedan registrarse en las cotas de los diques, pero hasta el momento los valores se mantienen dentro de los parámetros normales y no existe riesgo de alcanzar niveles de emergencia”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán

