Derrumbe en un supermercado chino de Delfín Gallo dejó tres heridos El siniestro ocurrió en la avenida principal de la localidad alrededor de las 18. Personal policial, Bomberos y Defensa Civil trabajan en el lugar.

En la tarde de este jueves, alrededor de las 18 horas, un fuerte temporal con intensas ráfagas de viento provocó el derrumbe de un supermercado chino ubicado sobre la avenida principal de la localidad de Delfín Gallo.

Según informaron desde la comisaría local, a cargo del comisario Juan Manuel Juárez, tres personas resultaron heridas como consecuencia del colapso de la estructura y fueron trasladadas de inmediato a un nosocomio de la capital para recibir atención médica.

En el lugar trabajan personal policial, Bomberos y Defensa Civil, quienes realizan tareas de asistencia y prevención para evitar nuevos riesgos en la zona.

Las autoridades continúan evaluando los daños estructurales y no se descarta que se brinden más detalles en las próximas horas.