Fuerte operativo de seguridad por la visita de Milei a Tucumán A la espera de una confirmación oficial sobre la llegada del presidente Javier Milei, el Ministerio de Seguridad de Tucumán ya trabaja en la organización de un amplio operativo de seguridad para este sábado 18 de octubre. El despliegue contará con un esquema coordinado con Casa Militar de la República Argentina, responsable de la custodia presidencial.

El operativo se planifica en el marco de la visita del mandatario nacional a la provincia, en plena campaña rumbo a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, cuando Tucumán elegirá cuatro representantes en la Cámara de Diputados de la Nación.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, detalló que una vez que Casa Militar comunique oficialmente la agenda presidencial, se activará un esquema por anillos de seguridad:

El primer y segundo anillo estarán a cargo de Casa Militar.

La Policía de Tucumán se ocupará del tercer anillo y, de ser necesario, colaborará también en un cuarto perímetro.

“Una vez que llega el aviso oficial, nos indican qué tipo de colaboración necesitan y se despliega el personal en las zonas clave”, explicó el funcionario.

En previsión de actividades en el municipio de Yerba Buena —donde Milei encabezará una caminata y caravana por la avenida Aconquija junto a los candidatos de La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli y Soledad Molinuevo— el Ministerio ya evalúa un refuerzo de efectivos en la Regional Norte. “Habrá más personal desplegado y controles en accesos estratégicos”, indicó Agüero Gamboa.

También se espera la presencia del ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, referente libertario en la provincia.



Críticas de Jaldo por la visita presidencial

La visita de Milei no estuvo exenta de comentarios políticos. El gobernador Osvaldo Jaldo reprochó que el mandatario nacional no haya viajado a Tucumán el 9 de julio, fecha central para los argentinos, pero sí lo haga en el marco de su campaña electoral. “Lamentamos que el Presidente no haya estado en la conmemoración de nuestra independencia, pero ahora sí viene por motivos proselitistas”, cuestionó.

A su vez, Jaldo garantizó que, más allá de las diferencias políticas, se resguardará la seguridad del presidente durante toda su estadía en la provincia. “La seguridad institucional está por encima de cualquier diferencia. Tucumán brindará todas las garantías necesarias para su visita”, afirmó.

Milei también tiene previsto continuar su recorrida proselitista en Santiago del Estero, donde realizará actividades similares en apoyo a los candidatos de su espacio político.