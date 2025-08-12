Desarticularon dos kioscos de drogas y demoraron a dos mujeres por un robo La investigación se inició a partir de la denuncia de una víctima, quien relató que, en su ausencia, desconocidos le sustrajeron varios electrodomésticos, prendas de vestir y otros objetos de valor.

Efectivos de la Brigada de Las Talitas, bajo la conducción del comisario principal Héctor Pérez, realizaron una serie de allanamientos vinculados a un robo y secuestran una importante cantidad de drogas fraccionadas. El operativo permite descubrir dos puntos de venta de estupefacientes que, según la investigación, son atendidos por mujeres.

Pérez explicó que la investigación se inició a partir de la denuncia de una víctima, quien relató que, en su ausencia, desconocidos le sustrajeron varios electrodomésticos, prendas de vestir y otros objetos de valor. Con estos datos, un equipo especial determinó dónde se encontrarían los elementos robados y solicitó las medidas judiciales correspondientes.

El juzgado de turno concedió las órdenes de allanamiento, que se ejecutaron en la tarde de este lunes en dos inmuebles: uno en Las Talitas y otro en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla.

En el primer domicilio, ubicado en Las Talitas, los uniformados encuentran un secarropas denunciado por la víctima y, durante la requisa, hallan una mochila con ravioles de cocaína. Ante esta situación, intervienen la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) y la Dirección de Drogas Peligrosas Las Talitas, y una mujer queda demorada a disposición de la Justicia.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno provincial entregó equipamiento y armamento a la Policía

Segundo procedimiento

En el segundo procedimiento, en el barrio Juan XXIII, la Policía recuperó más objetos robados —entre ellos vestimenta, una planchita de cabello, un secador de pelo y un televisor de 44 pulgadas— y detecta otra mochila con cocaína, marihuana y picadura de marihuana, además de dos balanzas de precisión y otros elementos vinculados al narcomenudeo. Allí también resulta demorada una mujer.

Pérez afirma que con estos allanamientos la brigada desarticuló dos kioscos de drogas conectados directa o indirectamente con la venta de estupefacientes y no descarta la solicitud de nuevas medidas judiciales en el marco de la causa original.

Fuente Comunicación Tucumán