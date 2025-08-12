Milanga y Canta Tucumán: cronograma y novedades de los concursos provinciales Con gran convocatoria, comenzaron las primeras instancias del 4° Concurso Provincial del Sándwich de Milanesa y del 1° Concurso Provincial Canta Tucumán, dos certámenes que buscan destacar la gastronomía y el talento artístico de la provincia.

El pasado viernes 8 de agosto, Aguilares fue la sede inaugural, seguida por Famaillá el domingo 10. “Ya tenemos a los ganadores de cada localidad”, confirmó uno de los organizadores, Diego “El Mocho” Viruel, quien subrayó que los eventos se desarrollaron en espacios emblemáticos: el polideportivo de Aguilares y el paseo histórico de Famaillá.

Estos concursos, impulsados por el Ministerio del Interior y Diario Monteros, recorrerán todos los departamentos de Tucumán, evaluando las mejores sangucherías y voces jóvenes de entre 16 y 25 años. En total, participarán las 93 comunas de la provincia.

Próximas fechas

Esta semana, la competencia continuará el jueves en Burruyacú, el viernes en Trancas y el sábado en Las Talitas. Serán 18 fechas en total, con cierre el 23 de septiembre en Plaza Independencia, donde se disputará la gran final de Canta Tucumán y se reunirán los campeones del sándwich de milanesa de cada localidad.

Cómo participar

La inscripción es gratuita y se realiza en las intendencias o comunas de cada departamento. Las sangucherías y talentos musicales interesados aún pueden sumarse. Los premios incluyen:

1° premio: una moto

2° premio: una freidora

3° premio: una carlitera MIRA TAMBIÉN Jaldo prorroga pagos de Rentas para aliviar al sector privado, garantiza obras y exige a Nación más fondos

Un evento para toda la familia

Las jornadas se desarrollan de 20 a 1 horas, con espectáculos en vivo y presentaciones folclóricas. La entrada es libre y gratuita, y el precio promedio de un sándwich de milanesa oscila entre $5.000 y $7.000.