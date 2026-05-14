Desbaratan una banda de contrabando que operaba entre Bolivia, Salta, Tucumán y Chile Siete personas fueron detenidas y se secuestró mercadería ilegal valuada en más de 310 millones de pesos, tras múltiples allanamientos y operativos sobre la ruta nacional 34.

Un importante operativo de Gendarmería Nacional permitió desarticular una organización dedicada al contrabando que operaba desde Bolivia, atravesando las provincias de Salta y Tucumán, con destino final en Chile. La investigación, que se extendió por más de un año, estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Salta.

A partir de tareas de inteligencia y trabajo de campo, los efectivos lograron reconstruir el funcionamiento de la banda y detectar sus principales movimientos logísticos. En los primeros días de mayo, los uniformados localizaron depósitos clandestinos y llevaron a cabo la interceptación de dos vehículos sobre la Ruta Nacional 34.

En ese procedimiento inicial se secuestraron atados de cigarrillos y hojas de coca, y cinco personas quedaron vinculadas a la causa. Las tareas investigativas continuaron y, en la jornada del miércoles por la mañana, se concretaron ocho allanamientos simultáneos en las provincias de Salta y Tucumán.

Durante estos operativos, los efectivos avanzaron sobre los nodos logísticos de la organización y lograron incautar una gran cantidad de mercadería de contrabando. El balance final incluyó el secuestro de 92.030 paquetes de cigarrillos, 811 kilos de hojas de coca en estado natural, siete vehículos, 17 teléfonos celulares, dos antenas satelitales, dos equipos de comunicación tipo handy, además de artículos de los rubros textil y bazar y una suma de 40.000 dólares.

Como resultado, fueron detenidos cuatro hombres y tres mujeres, todos mayores de edad, quienes quedaron junto a los elementos secuestrados a disposición de la Justicia Federal. Según la estimación oficial, el valor total de la mercadería incautada supera los 310 millones de pesos.